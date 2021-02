Ennesima truffa su trentesimo anniversario Amazon da oggi 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Sta girando da alcune ore (ed è appena arrivata anche al sottoscritto) un messaggio truffa relativo all’anniversario Amazon, occasione utile per vincere alcuni premi tramite lo store. Una prospettiva senza ombra di dubbio allettante per tutti, considerando la popolarità di questo market, ma allo stato attuale non posso fare altro che portare alla vostra attenzione una nuova minaccia da oggi 23 febbraio. Qualcosa che ricorda quanto vi abbiamo riportato nel 2020 a proposito di questo brand. Circola la truffa su trentesimo anniversario Amazon il 23 febbraio Come stanno le cose? Nelle chat Facebook, ma soprattutto su WhatsApp, sta prendendo piede una catena che ci informa in merito ad una nuova iniziativa ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Sta girando da alcune ore (ed è appena arrivata anche al sottoscritto) un messaggiorelativo all’, occasione utile per vincere alcuni premi tramite lo store. Una prospettiva senza ombra di dubbio allettante per tutti, considerando la popolarità di questo market, ma allo stato attuale non posso fare altro che portare alla vostra attenzione una nuova minaccia da23. Qualcosa che ricorda quanto vi abbiamo riportato nel 2020 a proposito di questo brand. Circola lasuil 23Come stanno le cose? Nelle chat Facebook, ma soprattutto su WhatsApp, sta prendendo piede una catena che ci informa in merito ad una nuova iniziativa ...

