Emma Coronel, vita e passioni della moglie (arrestata) di El Chapo (Di martedì 23 febbraio 2021) Era inevitabile che alla fine di Emma Coronel, la moglie di Joaquín El Chapo Guzmán, venisse arrestata. Conosciuta come la "Kardashian de Sinaloa", la giovane donna era al centro dell'attenzione del processo contro il narcotrafficante più famoso al mondo. Durante le 11 settimane di durata del processo, l'ex reginetta di bellezza è sempre stata in prima fila a sostenere il marito, alla fine condannato all'ergastolo per 17 reati, tra cui avere fatto entrare negli Stati Uniti più di 155 tonnellate di cocaina. Nonostante i crimini atroci del marito, Emma ha sempre difeso El Chapo, e denunciava di continuo le violazioni ai diritti umani di cui era vittima. Non si è mai commossa o emozionata in tribunale, nemmeno quando a testimoniare erano le presunte ...

