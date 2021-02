Emergenza Covid, perché per Stati Uniti e Regno Unito potrebbe finire già a primavera (Di martedì 23 febbraio 2021) L'Emergenza Covid sta rallentando in modo significativo a livello globale, salvo alcune aree dove il virus risulta ancora particolarmente attivo e in espansione nell'ambito di qualche focolaio. I nuovi casi globali di coronavirus dal picco di gennaio – quando erano Stati 743mila – sono diminuiti di quasi il 50%, benché le temperature più fredde favoriscano, secondo alcuni studi, la trasmissione del Covid, come di tutti i coronavirus più in generale. Il conteggio è stato effettuato dall'agenzia Afp: i nuovi casi giornalieri sono circa 362mila, il numero più basso degli ultimi quattro mesi con un calo del 12% rispetto alla settimana scorsa. Si tratta, nonostante l'impossibilità di un conteggio omogeneo, del più prolungato periodo di declino registrato dall'inizio della pandemia. Il calo più significativo si è registrato ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 febbraio 2021) L'sta rallentando in modo significativo a livello globale, salvo alcune aree dove il virus risulta ancora particolarmente attivo e in espansione nell'ambito di qualche focolaio. I nuovi casi globali di coronavirus dal picco di gennaio – quando erano743mila – sono diminuiti di quasi il 50%, benché le temperature più fredde favoriscano, secondo alcuni studi, la trasmissione del, come di tutti i coronavirus più in generale. Il conteggio è stato effettuato dall'agenzia Afp: i nuovi casi giornalieri sono circa 362mila, il numero più basso degli ultimi quattro mesi con un calo del 12% rispetto alla settimana scorsa. Si tratta, nonostante l'impossibilità di un conteggio omogeneo, del più prolungato periodo di declino registrato dall'inizio della pandemia. Il calo più significativo si è registrato ...

