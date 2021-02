Elisabetta Gregoraci brilla al GF Vip. Di chi è e quanto costa questa tuta super sexy (Di martedì 23 febbraio 2021) Si continua a parlare con insistenza di Elisabetta Gregoraci. E non solo per il GF Vip perché negli ultimi giorni è riesploso il rumor di un ritorno di fiamma con Flavio Briatore. “Il sogno di Elisabetta e Flavio: nozze bis in San Pietro”, ha titolato la rivista Vero, alludendo al presunto desiderio dei due di sposarsi a Roma. Voci presto smentite però dal giornalista Gabriele Parpiglia, da sempre vicino alla coppia, che su Giornalettismo ha negato che tra la showgirl e il manager sia tornato l’amore, pur ammettendo che i due ex abbiano mantenuto uno splendido rapporto. Tra loro ci sarebbe un profondo affetto e una stima reciproca, ma nulla di più, come d’altronde aveva già ribadito la stessa Gregoraci nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, e più volte anche nella Casa del GF Vip. (Continua dopo la foto) A ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Si continua a parlare con insistenza di. E non solo per il GF Vip perché negli ultimi giorni è riesploso il rumor di un ritorno di fiamma con Flavio Briatore. “Il sogno die Flavio: nozze bis in San Pietro”, ha titolato la rivista Vero, alludendo al presunto desiderio dei due di sposarsi a Roma. Voci presto smentite però dal giornalista Gabriele Parpiglia, da sempre vicino alla coppia, che su Giornalettismo ha negato che tra la showgirl e il manager sia tornato l’amore, pur ammettendo che i due ex abbiano mantenuto uno splendido rapporto. Tra loro ci sarebbe un profondo affetto e una stima reciproca, ma nulla di più, come d’altronde aveva già ribadito la stessanello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, e più volte anche nella Casa del GF Vip. (Continua dopo la foto) A ...

redazioneiene : In che incubo abbiamo catapultato #Eligreg dopo il #GFvip! Tutta colpa di @nicdedevitiis ?? Per farci perdonare sarà… - trash_italiano : ELISABETTA GREGORACI NERISSIMA IL PRIMO MARZO APRIRÀ LO CHAMPAGNE PIÙ COSTOSO DI MONTE CARLO. #GFVIP - _alemirai : 1. Il discorso delle mamma di Pier a Capodanno 2. Matilde contro Tommaso 3. Tommaso e Pier in vasca 4. Anni '20/Hal… - gregorelli_ : RT @raffael16922798: 1.tutte le battute di pupo 2.Elisabetta vs selvaggia 3. Limone zorzi - gregoraci 4. Festa anni 20 5. L’uscita di gue… - rtzyi : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -