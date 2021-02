Elezioni Roma, Raggi: “Ringrazio Beppe Grillo per il sostegno, ma il voto su Rousseau per il candidato sindaco del M5s va fatto” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Le parole di Beppe Grillo sono un attestato di stima e lo Ringrazio. Credo che, però, una votazione su Rousseau vada fatta. Io la chiedevo fin da febbraio 2020, poi per la gestione della pandemia e degli stati generali, questo voto non è mai stato fatto”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine dell’inaugurazione della Fondazione SS Lazio tenutasi presso piazza della Libertà. “Ad agosto ho sciolto le riserve e ho dichiarato la mia intenzione di ricandidarmi, ma c’è bisogno di un percorso di trasparenza per correttezza nei confronti di tutti“. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “Le parole disono un attestato di stima e lo. Credo che, però, una votazione suvada fatta. Io la chiedevo fin da febbraio 2020, poi per la gestione della pandemia e degli stati generali, questonon è mai stato”. Così la sindaca di, Virginia, a margine dell’inaugurazione della Fondazione SS Lazio tenutasi presso piazza della Libertà. “Ad agosto ho sciolto le riserve e ho dichiarato la mia intenzione di ricandidarmi, ma c’è bisogno di un percorso di trasparenza per correttezza nei confronti di tutti“. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

