Elezioni a Roma, Sgarbi si presenta (senza mascherina) ai romani: «Negarsi la vita all’aria aperta è una forma di turbamento mentale» (Di martedì 23 febbraio 2021) La candidatura a Sindaco di Roma è ufficiale: Vittorio Sgarbi si è candidato per il posto di primo cittadino. Attuale sindaco di Sutri, nella giornata di oggi, ha tenuto la conferenza stampa al centro di piazza Navona. Leggi anche: Vittorio Sgarbi si candida sindaco di Roma Le liste presentate Le liste che sono presentate oggi alla conferenza stampa sono: Italia Libera con Nino Galloni, Cristiano Rigi con Geo ambientalisti e animalisti, Dott. Carmelo Leo, coordinatore nazionale sviluppo Italia e infine Dott. Domenico Faccini per movimento cittadini italiani. Le parole di Sgarbi sulla cultura Sembra pronto, Sgarbi, ex sindaco di San Severino Marche e di Salemi (in Sicilia) e attuale sindaco di Sutri (in provincia di Viterbo), a prendersi carico della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) La candidatura a Sindaco diè ufficiale: Vittoriosi è candidato per il posto di primo cittadino. Attuale sindaco di Sutri, nella giornata di oggi, ha tenuto la conferenza stampa al centro di piazza Navona. Leggi anche: Vittoriosi candida sindaco diLe listete Le liste che sonote oggi alla conferenza stampa sono: Italia Libera con Nino Galloni, Cristiano Rigi con Geo ambientalisti e animalisti, Dott. Carmelo Leo, coordinatore nazionale sviluppo Italia e infine Dott. Domenico Faccini per movimento cittadini italiani. Le parole disulla cultura Sembra pronto,, ex sindaco di San Severino Marche e di Salemi (in Sicilia) e attuale sindaco di Sutri (in provincia di Viterbo), a prendersi carico della ...

fattoquotidiano : Elezioni Roma, Raggi: “Ringrazio Beppe Grillo per il sostegno, ma il voto su Rousseau per il candidato sindaco del… - claudioruss : L'11 dicembre 2019, al suo arrivo a #Napoli, #Gattuso disse 'Il settimo posto crea un po' di imbarazzo'. Oggi l'imb… - X12RED : @romafaschifo @virginiaraggi Emeriti acefali di cdx viva Alemanno che con lui c'è Magno, succederà questo, alle ele… - SuperErmy : RT @Patty66509580: Elezioni Roma, Raggi: “Ringrazio Beppe Grillo per il sostegno, ma il voto su Rousseau per il candidato sindaco del M5s v… - CorriereCitta : Elezioni a Roma, Sgarbi si presenta (senza mascherina) ai romani: «Negarsi la vita all’aria aperta è una forma di t… -