Elettrodomestici | nuove etichette energetiche Cosa cambia

Roma, 23 feb. - (Adnkronos)() - Arriva il 1 marzo la nuova etichetta di classificazione dei consumi energetici degli Elettrodomestici, quella – per capirci – che troviamo su lavatrici, frigoriferi e così via e ci dice quanto è efficiente dal punto di vista energetico quel prodotto che stiamo acquistando. Insomma, quanto consuma. Obbligatoria da 23 anni, ora cambia ed ecco come. Il vecchio sistema di etichette è giudicato non più adatto a rappresentare le differenze tra gli Elettrodomestici ormai quasi tutti concentrati nelle classi migliori con conseguente confusione per i consumatori. Le nuove etichette si baseranno sempre su una scala di valori che va da A (classe più efficiente) a G (la meno efficiente), con la differenza che scomparirà il simbolo "+" e, soprattutto, si ...

