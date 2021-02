Eleonora Boi | occhi di ghiaccio e bellezza prorompente | lady Gallinari in versione… ‘Gipsy’

(Di martedì 23 febbraio 2021)Boi lascia nuovamente senza fiato i suoi follower. La conduttrice televisiva e giornalista sportiva, ma anche compagna del cestista italiano Danilo, ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae in modalità 'Gipsy'.Glie la sensualità della Boi non sono passati inosservati aglidei fan, che hanno mostrato il loro apprezzamento attraverso le migliaia di interazioni. La 34enne di Cagliari ha dato alla luce lo scorso 7 dicembre la primogenita della famiglia, Anastasia.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLo5E vFC14/" Golssip.

Smiltzo : Guardo Sportitalia solo per la figa e il 31 Gennaio di ogni anno, Eleonora Boi l'ho scoperta io -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Boi

BlogLive.it

... che riesce a mandare i fans in visibilio: mai vista tanta bellezza! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da '''''''"' ''' (@leo_boiboi), per i followers @leo_boiboi , ...La giornalista sportivaha pubblicato una foto in cui è intenta a lavorare al computer e appare in gran forma Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da '''''''"' ''' (@leo_boiboi) La giornalista ...E’ una delle giornaliste sportive più seguite sui social. Eleonora Boi, classe 1986, nata in Sardegna è riuscita a conquistare tantissimi telespettatori. La sua fama non è dovuta semplicemente alla ...La nuova foto pubblicata sul profilo Instagram dalla conduttrice televisiva, giornalista sportiva e compagna del cestista Gallinari ...