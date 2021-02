Elena Morali, la showgirl ed ex del comico Gianluca Fubelli (Di martedì 23 febbraio 2021) Elena Morali è nata il 28 gennaio del 1990 a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Decide di intraprendere pedagogia e dopo essersi diplomata muove i primi passi nel mondo del lavoro, facendo la hostess e la promoter. Il trampolino di lancio della sua carriera arriva con la partecipazione alla edizione del famoso reality, di Italia 1, intitolato la Pupa e il Secchione. Tra le passioni di Elena c’è in primis la moda e il make-up. Ha vinto Miss Ciclismo, nel 2011 ha condotto Uman Take Control e ha partecipato al video della canzone di Pitbull U know it ain’t love. Nel 2014 ha partecipato a Colorado e nel 2018 al programma l’Isola dei Famosi. La vita privata di Elena Morali Durante la partecipazione a Colorado, la giovane, si era legata al comico Gianluca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)è nata il 28 gennaio del 1990 a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Decide di intraprendere pedagogia e dopo essersi diplomata muove i primi passi nel mondo del lavoro, facendo la hostess e la promoter. Il trampolino di lancio della sua carriera arriva con la partecipazione alla edizione del famoso reality, di Italia 1, intitolato la Pupa e il Secchione. Tra le passioni dic’è in primis la moda e il make-up. Ha vinto Miss Ciclismo, nel 2011 ha condotto Uman Take Control e ha partecipato al video della canzone di Pitbull U know it ain’t love. Nel 2014 ha partecipato a Colorado e nel 2018 al programma l’Isola dei Famosi. La vita privata diDurante la partecipazione a Colorado, la giovane, si era legata al...

