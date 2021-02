Elden Ring di From Software e George R.R. Martin è sparito ma le novità potrebbero arrivare prima dell'E3 (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo l'affidabile insider Imran Khan qualcosa di nuovo sul prossimo titolo di FromSoftware, Elden Ring, verrà presentato prima dell'evento E3 2021 di giugno. L'imminente gioco di ruolo d'azione è probabilmente uno dei giochi più attesi dai fan, ma lo sviluppatore deve ancora mostrarci il suo titolo. Dal trailer di presentazione all'E3 2019 non abbiamo ricevuto nulla e i giocatori desiderano ardentemente saperne di più su questo ambizioso RPG fantasy. Molti giocatori si aspettano di saperne di più sul gioco quest'anno e secondo il noto insider Imran Khan, potrebbero finalmente ottenere qualcosa molto presto. In uno dei suoi live stream su Twitch, Khan ha dichiarato di essere abbastanza convinto che vedremo qualcosa di nuovo su Elden ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo l'affidabile insider Imran Khan qualcosa di nuovo sul prossimo titolo di, verrà presentato'evento E3 2021 di giugno. L'imminente gioco di ruolo d'azione è probabilmente uno dei giochi più attesi dai fan, ma lo sviluppatore deve ancora mostrarci il suo titolo. Dal trailer di presentazione all'E3 2019 non abbiamo ricevuto nulla e i giocatori desiderano ardentemente saperne di più su questo ambizioso RPG fantasy. Molti giocatori si aspettano di saperne di più sul gioco quest'anno e secondo il noto insider Imran Khan,finalmente ottenere qualcosa molto presto. In uno dei suoi live stream su Twitch, Khan ha dichiarato di essere abbastanza convinto che vedremo qualcosa di nuovo su...

