"Ecco qua, FdI fa leva sull'odio". Selvaggia spara a caso contro la Meloni, Storace la asfalta: "Ma come stai?" (Di martedì 23 febbraio 2021) Continua la surreale campagna di Selvaggia Lucarelli, che dopo non aver espresso alcuna solidarietà a Giorgia Meloni per gli insulti del professore che la ha definita "scrofa" (scelta che ha rivendicato e reso pubblica: per questo ha fatto polemica), continua a sparare contro Fratelli d'Italia. Il teorema della blogger? FdI fomenta l'odio e, dunque, la Meloni non è meritevole di solidarietà. Permetteteci questa sintesi. Ultimo capitolo della lunare crociata dalla Lucarelli, un post su Twitter in cui rilancia un post proprio di Fratelli d'Italia. Nella foto, Selvaggia che mangiava un involtino primavera e Zingaretti che faceva l'aperitivo al bar, due immagini simbolo del periodo in cui ci dicevano che non dovevamo temere il coronavirus. Due immagini di un anno fa. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Continua la surreale campagna diLucarelli, che dopo non aver espresso alcuna solidarietà a Giorgiaper gli insulti del professore che la ha definita "scrofa" (scelta che ha rivendicato e reso pubblica: per questo ha fatto polemica), continua areFratelli d'Italia. Il teorema della blogger? FdI fomenta l'e, dunque, lanon è meritevole di solidarietà. Permetteteci questa sintesi. Ultimo capitolo della lunare crociata dalla Lucarelli, un post su Twitter in cui rilancia un post proprio di Fratelli d'Italia. Nella foto,che mangiava un involtino primavera e Zingaretti che faceva l'aperitivo al bar, due immagini simbolo del periodo in cui ci dicevano che non dovevamo temere il coronavirus. Due immagini di un anno fa. A ...

