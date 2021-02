Ecco perché Colazione da Tiffany è finito in tribunale

Leggi su amica

(Di martedì 23 febbraio 2021) Film o serie tv: questo è il problema. L’amletico dilemma è al centro della disputa legale tra la casa di produzione Paramount e Alan Schwartz, a capo del Truman Capote Literary Trust. E, quindi, tenutario dei diritti d’autore del grande romanziere americano. Il punto del contendere, nello specifico, èda. O meglio, i diritti della novella che Truman Capote ha scritto nel 1958. E che la Paramount ha trasformato in un film cult tre anni dopo.dainLa vicenda è parecchio complessa. Tecnicismi da Azzeccagarbugli, per continuare con la metafora letteraria. Che riguardano i diritti d’autore in patria e all’estero. Ma, in fondo a tutto il lavoro degli avvocati, c’è, in realtà, una questione di soldi. La Paramount è dagli anni 90 che vuole rifare ...