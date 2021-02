(Di martedì 23 febbraio 2021) La5 si presenta e mette in mostra la sue doti di accoglienza e abitabilità confortevole nascoste in un aspetto tra l’aggressivo e il rassicurante. La piattaforma elettrica è la nuova E-GMP. 500 km di autonomia sulla carta e prezzi da 45mila euro....

ClaudioDriver : Ed ecco che @Hyundai_Italia arriva con la IONIQ 5. Elettrica, ma con un passo assurdamente lungo! Scelta giusta o… - fattiamotore : Hyundai Ioniq 5, design futuristico e propulsione elettrica. Ecco i dettagli - clikservernet : Hyundai Ioniq 5, design futuristico e propulsione elettrica. Ecco i dettagli - Noovyis : (Hyundai Ioniq 5, design futuristico e propulsione elettrica. Ecco i dettagli) Playhitmusic - - infoiteconomia : Ecco IONIQ 5, il salotto elettrico secondo Hyundai. In Italia in estate -

La5 è il primo modello di Hyundai a farne uso. Una piattaforma malleabile La E - GMP (Electric - Global Modular Platform) che ha dato vita alla5 è una piattaforma elettrica che il ...... 185 Km/h accelerazione 0 - 100 Km/h: 8,5 secondi (6,1 dual motor - trazione integrale) batteria: 58 kWh autonomia: non dichiarato Scheda tecnica Hyundai5 (Long Range) potenza: 160 kW (225 kW ...