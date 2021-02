È stato arrestato il leader dell’opposizione georgiana Nika Melia (Di martedì 23 febbraio 2021) Martedì Nika Melia, leader del principale partito di opposizione georgiano, il Movimento Nazionale Unito, è stato arrestato nella capitale Tbilisi dopo che la sede del suo partito è stata presa d’assalto dalla polizia. Melia è accusato di aver organizzato violenze Leggi su ilpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Martedìdel principale partito di opposizione georgiano, il Movimento Nazionale Unito, èarrenella capitale Tbilisi dopo che la sede del suo partito è stata presa d’assalto dalla polizia.è accusato di aver organizzato violenze

