“E’ morto..” Maria Venier perde la pazienza, ecco cosa hanno detto su di un suo stretto parente (Di martedì 23 febbraio 2021) Mara Venier è infuriata. Nicola Carraro non è morto! La popolare conduttrice di Domenica In si è trovata ad avere a che fare con una notizia sconcertante. E’ morto il marito di Mara Venier. Il gossip, ovviamente una bufala clamorosa, ha fatto il giro del web fino ad arrivare alle orecchie (e agli occhi) di Mara; una testata ha inventato di sana pianta la notizia della morte dell’amato marito, Nicola Carraro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara Venier) Poche ore fa, la conduttrice ha perso le staffe e sul proprio profilo Instagram ha replicato all’articolo in questione, pubblicando uno screenshot: Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che ca*o scrivete? Vergognatevi! ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 23 febbraio 2021) Maraè infuriata. Nicola Carraro non è! La popolare conduttrice di Domenica In si è trovata ad avere a che fare con una notizia sconcertante. E’il marito di Mara. Il gossip, ovviamente una bufala clamorosa, ha fatto il giro del web fino ad arrivare alle orecchie (e agli occhi) di Mara; una testata ha inventato di sana pianta la notizia della morte dell’amato marito, Nicola Carraro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara(@mara) Poche ore fa, la conduttrice ha perso le staffe e sul proprio profilo Instagram ha replicato all’articolo in questione, pubblicando uno screenshot: Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che ca*o scrivete? Vergognatevi! ...

