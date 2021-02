E' morto Fausto Gresini | aveva 60 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021)non c'è l'ha fatta. Si conclude tragicamente la battaglia contro il Covid-19 del due volte campione del mondo di motociclismo classe 125, ricoverato a fine dicembre all'ospedale Maggiore di Bologna. La notizia è stata ufficializzata dal suo team, ilRacing, che lui stessofondato nel 1997, dopo aver concluso la sua carriera da pilota. Ricoverato per Covid dal 27 dicembre 2020, dopo aver contratto il coronavirus poco prima di Natale, fu ricoverato, lo scorso 27 dicembre, all'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dopo un ulteriore peggioramento, l'ex pilota fu trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna, per essere curato dalla polmonite interstiziale. Durante la degenza, ...

Gresini con il figlio Lorenzo Era stato lo stesso Lorenzo, quando nella serata di lunedì si era diffusa la notizia della scomparsa del papà, a smentirla, sempre sui social, con una foto di ...Roma, 23 febbraio 2021 -Gresini è. "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al Covid ,Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao ...«Il nostro campione ci ha lasciati per sempre oggi alle 10.02, ha lottato fino alla fine, è nato per vincere e stava vincendo di nuovo, stava migliorando, quando un emorragia ...Fausto Gresini è morto per covid. L'ex pilota del motomondiale aveva 60 anni. "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere.