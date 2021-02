Droga nascosta nella suola delle scarpe | 32enne in manette

CasilinaNews : #TorBellaMonaca, cassaforte nascosta dietro un'immagine sacra: sequestrata droga - GrumoNevanoNews : GRUMO NEVANO. DROGA NASCOSTA NELLA CALCE, ARRESTATE DUE PERSONE - Terzobinarioit : Eroina nascosta nelle radici destinate ad antichi rituali: sequestro di droga a Fiumicino e il campionario di giust… - antonellaa262 : Un 48enne è stato arrestato dai carabinieri a Quarto in seguito al ritrovamento di sostanza stupefacente nascosta i… - Pedro69280970 : RT @SkyTG24: Quarto Flegreo, droga nascosta dietro la televisione: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Droga nascosta

RomaDailyNews

...ulteriori si intendono mettere in atto per tutelare una zona sensibile quale l'area giochi di Piazza Dante dedicata a bimbi e famiglie e nella quale non puo essere accettabile vengae ...... all'esito di un prolungato servizio di osservazione, sono riusciti a documentare l'attività di spaccio e a trovare lain un secchio per edilizia, coperta dalla calce. APPROFONDIMENTI ...Droga nascosta nella suola delle scarpe. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di ...In manette i boss Pietro Amante e Agatino Maurizio Scollo. Sequestrate case, società e auto con scomparti segreti per lo stupefacente. Il loro territorio era quello di Corsico, Trezzano sul Naviglio e ...