Dreamland | il corto animato d’autore che racconta il patrimonio artistico e lirico del Lazio video

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’opera si fa digitale con Lirica. Il progetto, promosso da Voxfarm con il sostegno diInnova e ideato da Martina Santese, si propone di valorizzare e semplificare la conoscenza delmusicale e culturale italiano attraverso l’offerta di prodotti creativi e servizi digitali intermediali. Una nuova opportunità, dunque, perre la cultura in modo innovativo e accessibile sfruttando i new media e i linguaggi dell’arte il cui primo passo inaugurante è rappresentato dalla produzione diche è stato presentato in streaming, in prima assoluta, lunedì 15 febbraio alle ore 18 nei canali ufficiali Youtube e Facebook di Lirica. Il lavoro è una creazione originale ispirata al repertorio operistico italiano e al ...

La Repubblica

In occasione del lancio ufficiale il 15 febbraio scorso è stato presentato "",animato d'autore firmato da due maestri d'eccezione alla loro prima collaborazione artistica: il pittore, ...... di cui ha firmato le musiche, il compositore napoletano Pasquale Catalano ha realizzato con l'illustratore e cineasta Gianluigi Toccafondo ilanimato '', un'opera per far conoscere la ...In occasione del lancio del progetto è stato presentato il corto animato d’autore «Dreamland», realizzato dal musicista Pasquale Catalano e dall'illustratore e pittore Gianluigi Toccafondo ...Un corto animato per promuovere l’opera tra i giovani, firmato dal compositore napoletano che ha scritto le musiche per la serie tv Rai e per tanti film ...