Dormire in una casa-galleria dove l’arte fa da padrona

Quando la gallerista Amélie du Chalard era bambina, suo nonno le aveva spiegato che doveva sempre comprare due opere dello stesso artista: una da tenere e una da vendere. L'amore per l'arte e il collezionismo ad Amélie scorre nelle vene. Nata da madre artista e padre collezionista, ha lasciato il suo lavoro in banca per seguire il suo primo amore, l'arte appunto, ma con un concetto nuovo. Quando ha aperto la sua galleria a Parigi, ha pensato a tutti quei colleghi banchieri che, pur avendo i soldi, probabilmente non avevano mai messo piede in una galleria. Così Amélie ha iniziato a esporre opere d'arte nel proprio appartamento.

