Dopo l’Africa ora anche il Pakistan inguaia Pechino

Leggi su formiche

(Di martedì 23 febbraio 2021) La via della Seta cinese è una strada accidentata.le prime crepe comparse sul fronte africano, adesso è il turno di un altro Paese, non meno strategico: il. Il problema è sempre quello, la difficoltà per i Paesi destinatari dei prestiti cinesi con cui finanziare le infrastrutture in loco, di rimborsare i finanziamenti concessi, complice la crisi globale innescata dalla pandemia. Il grande stato asiatico è al centro della Belt and Road Initiative (Bri) cinese, soprattutto per quanto riguarda l’energia pulita, male ferrovie, infrastrutture di cui ilha un disperato bisogno. Uno dei progetti principali finanziati con denaro cinese è il cosiddetto corridoio ML-1, che da solo vale circa 6,8 miliardi. Ora però il, come riportato da diversi organi di stampa asiatici, ...