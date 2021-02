Dopo il voto la Catalogna cerca il governo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) La Spagna è attraversata da forti tensioni politiche e di piazza. . Alla “naturale” formazione di una maggioranza indipendentista si oppone la differenza strategica tra i principali partiti, Esquerra Republicana de Catalunya e Junts, la prima impegnata in un percorso di dialogo con Madrid, i secondi propensi a nuove azioni unilaterali per l’indipendenza (o per la sua messa in scena, il che è lo stesso in una comunicazione pubblica dominata dalla propaganda). Mentre le strade di Barcellona - e di Madrid e altre città - sono teatro di proteste e violenze per l’arresto del rapper Pablo Hasel, condannato a nove mesi di prigione per apologia del terrorismo e a 15 e 12 mesi di multa (condanna che prevede il corrispettivo del pagamento di una sanzione per ogni giorno di condanna) per ingiurie alle istituzioni dello stato e alla corona per testi delle sue canzoni e di alcuni tweet. La Spagna ...