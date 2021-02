"Dopo i libri e il cinema ora debutto anche a Sanremo" - (Di martedì 23 febbraio 2021) Piera Anna Franini La fondatrice della "Nave di Teseo" all'esordio come produttrice musicale: "Faccio cose che mi appassionano e dilatano il tempo" Elisabetta Sgarbi è promotrice e imprenditrice di cultura a tutto tondo. Con Umberto Eco fonda la casa editrice La nave di Teseo, nel 2000 lancia La Milanesiana, manifestazione che interseca e contamina saperi intorno a un tema. Si firma Betty Wrong quando impugna la cinepresa realizzando documentari e film, l'ultimo è «Si ballerà finché entra la luce dell'alba- Extraliscio Punk da balera», vincitore del premio Siae (Venezia) e Fice (Mantova). Infine, forte di una laurea in materia, continua a mantenere la titolarità della farmacia di famiglia a Ro, nel ferrarese. Si muove tra editoria, cinema, management culturale, farmacia. Praticamente una macchina da guerra «Faccio anche di più: come ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Piera Anna Franini La fondatrice della "Nave di Teseo" all'esordio come produttrice musicale: "Faccio cose che mi appassionano e dilatano il tempo" Elisabetta Sgarbi è promotrice e imprenditrice di cultura a tutto tondo. Con Umberto Eco fonda la casa editrice La nave di Teseo, nel 2000 lancia La Milanesiana, manifestazione che interseca e contamina saperi intorno a un tema. Si firma Betty Wrong quando impugna la cinepresa realizzando documentari e film, l'ultimo è «Si ballerà finché entra la luce dell'alba- Extraliscio Punk da balera», vincitore del premio Siae (Venezia) e Fice (Mantova). Infine, forte di una laurea in materia, continua a mantenere la titolarità della farmacia di famiglia a Ro, nel ferrarese. Si muove tra editoria,, management culturale, farmacia. Praticamente una macchina da guerra «Facciodi più: come ...

"Dopo i libri e il cinema ora debutto anche a Sanremo"

