Donna uccisa nel Ferrarese, fermato nella notte il compagno (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Dopo ore di interrogatorio è stato fermato Doriano Saveri, 45 anni, compagno di Rossella Placati, la Donna di 50 anni, trovata morta ieri mattina nella casa dove viveva a Borgo San Giovanni di Bondeno (Ferrara). La vittima, secondo una prima ricostruzione, è morta per una ferita alla testa causata da un corpo contundente. Il pm Stefano Longhi, che coordina l'inchiesta per omicidio, ha emesso il decreto di fermo alle 4 di questa mattina nei confronti del convivente della vittima, bolognese di 45 anni e artigiano edile di professione. L'uomo, secondo il quadro accusatorio, ha fornito una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa. Ora è in carcere Ferrara a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima era stata trovata poco dopo le 8 di lunedì mattina con la testa fracassata da un corpo contundente ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Dopo ore di interrogatorio è statoDoriano Saveri, 45 anni,di Rossella Placati, ladi 50 anni, trovata morta ieri mattinacasa dove viveva a Borgo San Giovanni di Bondeno (Ferrara). La vittima, secondo una prima ricostruzione, è morta per una ferita alla testa causata da un corpo contundente. Il pm Stefano Longhi, che coordina l'inchiesta per omicidio, ha emesso il decreto di fermo alle 4 di questa mattina nei confronti del convivente della vittima, bolognese di 45 anni e artigiano edile di professione. L'uomo, secondo il quadro accusatorio, ha fornito una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa. Ora è in carcere Ferrara a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima era stata trovata poco dopo le 8 di lunedì mattina con la testa fracassata da un corpo contundente ...

repubblica : Ferrara, donna uccisa in casa con colpi alla testa: Il corpo trovato nell'appartamento che condivideva col compagno… - Corriere : Deborah Saltori uccisa dall'ex marito: lui era già stato arrestato per violenze - Agenzia_Ansa : Donna uccisa nel Ferrarese, fermato nella notte il compagno - RassegnaZampa : #Femminicidio #Ferrara, donna di 50 anni uccisa in casa con colpi alla testa: fermato il compagno - RassegnaZampa : #Femminicidio #Genova, Clara Ceccarelli uccisa dall'ex: la donna è stata colpita con 100 coltellate -

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa Donna di 50 anni uccisa in casa con colpi alla testa: fermato il compagno Uccisa in casa con colpi alla testa a Bondeno , nel Ferrarese : fermato il compagno della vittima. ...trovata morta ieri mattina a Bondeno è stato fermato nella notte il compagno convivente della donna, ...

Uccisa dall'ex a Genova, Clara straziata da più di cento coltellate Clara Ceccarelli, la commerciante di 69 anni uccisa dal suo ex compagno venerdì sera nel suo ...i risultati dell'autopsia eseguita ieri dal medico legale Lucrezia Mazzarella sul corpo della donna. ...

Donna uccisa a Ferrara, fermato il convivente Rai News Donna uccisa nel Ferrarese, fermato nella notte il compagno Rossella Placati, 50 anni, è stata trovata morta in casa lunedì mattina. Il convivente, bolognese di 45 anni, avrebbe fornito una una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa ed è ora in carcere ...

Donna uccisa nel Ferrarese: fermato nella notte dopo l’interrogatorio il compagno di Rossella Placani Nella notte arriva la svolta nel caso del femminicidio avvenuto in provincia di Ferrara, a Bordeno, dove una donna di 50 anni, Rossella Placa n i, è stata trovata morta ieri all’interno della sua ...

in casa con colpi alla testa a Bondeno , nel Ferrarese : fermato il compagno della vittima. ...trovata morta ieri mattina a Bondeno è stato fermato nella notte il compagno convivente della, ...Clara Ceccarelli, la commerciante di 69 annidal suo ex compagno venerdì sera nel suo ...i risultati dell'autopsia eseguita ieri dal medico legale Lucrezia Mazzarella sul corpo della. ...Rossella Placati, 50 anni, è stata trovata morta in casa lunedì mattina. Il convivente, bolognese di 45 anni, avrebbe fornito una una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa ed è ora in carcere ...Nella notte arriva la svolta nel caso del femminicidio avvenuto in provincia di Ferrara, a Bordeno, dove una donna di 50 anni, Rossella Placa n i, è stata trovata morta ieri all’interno della sua ...