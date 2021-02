Donna uccisa nel Ferrarese, fermato il compagno (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ stato fermato nella notte il compagno di Rossella Placani, la 50enne trovata morta in casa ieri mattina a Bondeno (Ferrara). Il provvedimento, emesso dal pm Stefano Longhi, è stato eseguito alle quattro del mattino nel Comando provinciale dei Carabinieri. L'uomo, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni, artigiano edile, separato, viveva con la vittima, operaia in un'azienda del biomedicale. L'indagato avrebbe fornito al pm, interrogato, una versione dei fatti "contraddittoria e lacunosa", cui si contrappongono gravi indizi a suo carico. E' stato portato in carcere e le indagini proseguono. Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 febbraio 2021) E’ statonella notte ildi Rossella Placani, la 50enne trovata morta in casa ieri mattina a Bondeno (Ferrara). Il provvedimento, emesso dal pm Stefano Longhi, è stato eseguito alle quattro del mattino nel Comando provinciale dei Carabinieri. L'uomo, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni, artigiano edile, separato, viveva con la vittima, operaia in un'azienda del biomedicale. L'indagato avrebbe fornito al pm, interrogato, una versione dei fatti "contraddittoria e lacunosa", cui si contrappongono gravi indizi a suo carico. E' stato portato in carcere e le indagini proseguono.

