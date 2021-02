Donald Trump | guadagnati 1 | 6 miliardi di dollari durante la presidenza

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sembrerebbe cheabbia guadagnato una cifra che si aggira intorno ad 1,6dii 4 anni di. Arrivano da fonti esterne informazioni inerenti alla cifra che l’oramai ex presidente degli Stati Uniti d’America,, avrebbe guadagnatoi suoi 4 anni di. La notizia si sta diffondendo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lavitadavivere1 : * [?? Messaggio da Lynn Wood] ******************************************** L'esercito sistemerà tutto! Manti… - Nicola23453287 : RT @sabrina__sf: ULTIMA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP Del 22 febbraio 2021 - TRADOTTA - Filippo__Rossi : RT @BoogieWoogie2: Al Capone reborn. - BoogieWoogie2 : Al Capone reborn. - mcc43_ : RT @semprecontro: Stati Uniti e la “colpa” non rivelata di Donald Trump – INTEMPERIE -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Un progetto simile, avveniristico quanto sempre più attuale nello scenario geopolitico della cybersecurity planetaria, lo si era già intravisto nell'era di. Oggi però quella che ...... di Square, società del fondatore di Twitter Jack Dorsey , e di Tencent, colosso cinese già al centro delle tensioni tra Washington e Pechino, con l'amministrazione dell'ex presidente...Nonostante le divergenze tra presidenti, i rapporti tra la superpotenza e il paese più importante del Sudamerica non subiranno stravolgimenti. L'Amazzonia divide, la Cina unisce.Attesa per il discorso che l'ex presidente terrà domenica a Orlando, in Florida, alla conferenza annuale della 'Conservative Political Action Committee' (Cpac), il più imponente ed influente raduno di ...