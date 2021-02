Domenica In da Sanremo in onda dalle 15.30 alle 20 (Di martedì 23 febbraio 2021) Mara Venier Domenica In post Sanremo è salva. Come è noto, Mara Venier ha sciolto la riserva scegliendo di rinnovare l’appuntamento post Festival dalla città dei fiori. Quest’anno, però, sarà costretta a cambiare orario. L’inizio è fissato alle 15.35 per lasciare spazio alla messa del Papa in Iraq. All’inizio ritardato, però, corrisponde anche una fine posticipata. Il programma non solo prenderà il posto di Da Noi… A Ruota Libera ma coprirà anche lo slot preserale (L’Eredità), chiudendo a ridosso del TG delle 20 proprio come accadeva in passato. Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 febbraio 2021) Mara VenierIn postè salva. Come è noto, Mara Venier ha sciolto la riserva scegliendo di rinnovare l’appuntamento post Festival dalla città dei fiori. Quest’anno, però, sarà costretta a cambiare orario. L’inizio è fissato15.35 per lasciare spazio alla messa del Papa in Iraq. All’inizio ritardato, però, corrisponde anche una fine posticipata. Il programma non solo prenderà il posto di Da Noi… A Ruota Libera ma coprirà anche lo slot preserale (L’Eredità), chiudendo a ridosso del TG delle 20 proprio come accadeva in passato.

