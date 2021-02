Diamanti | cobalto e platino | un tesoro che fa gola Molti gli interessi stranieri nel Paese in perenne guerra civile Il Congo è ricco di miniere e garantisce affari d’oro legati all’informatizzazione e alle rinnovabili

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’uccisione dell’ambasciatore italiano in, Luca Attanasio, di un carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e dell’autista, destano profonda preoccupazione ed indignazione. L’attacco è avvenuto nell’ambito di una missione Onu per la stabilizzazione delafricano che è squassato da guerre civili. Una delle ipotesi al vaglio è che si sia trattato di un tentato rapimento finito male e c’è anche una rivendicazione del Fronte di Liberazione del Ruanda. Ma gli italiani incosa ci stanno a fare? Per rispondere a questa difficile domanda ci dobbiamo chiedere di cosa siaquestoposto al centro dell’Africa. E la risposta è che ildi, nikel, carbone, bauxite, gesso, piombo, ...

Nel Congo dell'est scavi e trovi, oro, uranio. Infatti in Tanzania non ci sono guerre, ma ... Nella zona est ci sono miniere di ogni cosa che viene in mente: oro,, rame. Questo ...... ma soprattutto perché è una zona ricca di materie prime come il coltan, petrolio,e oro'. Questi gruppi di milizie come riescono a finanziarsi? 'Sopravvivono, molto spesso, grazie ...I diamanti hanno sostituito rame e cobalto come principale voce delle esportazioni. Il cobalto, di cui è ricco il Paese, finisce tutto nelle mani dei cinesi. I diamanti, oltre 22 milioni di carati, ...Nella Repubblica democratica del Congo la situazione di debole potere centrale dà spazio alla violenza nella zona del Kivu ...