Di fronte a Giletti ha ragione persino Bassetti La risposta dell’infettivologo non piace al giornalista-tribuno E pure l’ospite finisce sotto accusa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 febbraio 2021) “C’eravamo tanto amati”, così potremmo pennellare il rapporto tra il noto infettivologo genovese Matteoe il conduttore di Non è l’Arena (La 7) Massimoè diventato una Covid-star grazie proprio grazie agli inviti di. Intendiamoci, tutti i talk show televisivi hanno i loro cocchi preferiti, non è certo una novità. Ma il legame tra i due pareva indissolubile ed invece… È successo che domenica serace l’avesse con la gestione della pandemia da parte dei politici. Intendiamoci, la pandemia all’inizio non è che sia stata gestita al meglio (vedi le chiusure non tempestive nel bergamasco), si trattava pur sempre di un imprevisto, ma poi, prese le misure e soprattutto grazie al lockdown, abbiamo quasi azzerato i contagi giocandoci però tutto nella pazza estate del ...