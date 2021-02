Dentro la testa di un italiano disilluso: la rabbia verso la sinistra che porta a destra (Di martedì 23 febbraio 2021) Quello che davamo per scontato non lo è più, ormai lo abbiamo imparato. In politica, poi, neanche a parlarne. Frutto dell’esperienza maturata negli ultimi anni, dove l’impossibile (per chi?) è stato tradotto in realtà, seguito dallo sgomento, dalla solita ingenua incredulità. Superficialmente, dalla voglia di voler incolpare senza capire. Non bisogna oltrepassare l’Oceano per testimoniare il cambiamento politico in atto. É, anche, una caratteristica nostrana. Ma se eravamo abituati a sopportare controvoglia i voltagabbana della politica, protagonisti di un trasformismo che ha costruito e distrutto maggioranze di governo come castelli di sabbia, da qualche anno stiamo facendo i conti con il cambiamento radicale dell’elettorato, imponendoci così di ridisegnare la cartina politica del nostro Paese che davamo ormai per scontata. Quello che era bianco ora è nero. Meglio, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Quello che davamo per scontato non lo è più, ormai lo abbiamo imparato. In politica, poi, neanche a parlarne. Frutto dell’esperienza maturata negli ultimi anni, dove l’impossibile (per chi?) è stato tradotto in realtà, seguito dallo sgomento, dalla solita ingenua incredulità. Superficialmente, dalla voglia di voler incolpare senza capire. Non bisogna oltrepassare l’Oceano per testimoniare il cambiamento politico in atto. É, anche, una caratteristica nostrana. Ma se eravamo abituati a sopre controvoglia i voltagabbana della politica, protagonisti di un trasformismo che ha costruito e distrutto maggioranze di governo come castelli di sabbia, da qualche anno stiamo facendo i conti con il cambiamento radicale dell’elettorato, imponendoci così di ridisegnare la cartina politica del nostro Paese che davamo ormai per scontata. Quello che era bianco ora è nero. Meglio, ...

