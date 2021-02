Decreto legge mangia decreto legge: anche Draghi ci casca (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Decreti legge che mangiano altri decreti legge, in parlamento li chiamano «decreti minotauro». Il governo Conte 2 aveva segnato un record, utilizzando ben 13 volte questa tecnica. Non proprio sconosciuta in precedenza – quando non c’era da affrontare una pandemia – usata però con prudenza perché censurata dalla Corte costituzionale: «Pregiudica la chiarezza delle leggi e l’intelligibilità dell’ordinamento». Ma ecco che il governo Draghi alla sua prima occasione ci casca anche lui. Il decreto legge che proroga il divieto di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Decreticheno altri decreti, in parlamento li chiamano «decreti minotauro». Il governo Conte 2 aveva segnato un record, utilizzando ben 13 volte questa tecnica. Non proprio sconosciuta in precedenza – quando non c’era da affrontare una pandemia – usata però con prudenza perché censurata dalla Corte costituzionale: «Pregiudica la chiarezza delle leggi e l’intelligibilità dell’ordinamento». Ma ecco che il governoalla sua prima occasione cilui. Ilche proroga il divieto di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

