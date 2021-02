Days Gone: il gioco arriverà su PC, ecco quale sarà il periodo d’uscita (Di martedì 23 febbraio 2021) Days Gone si unirà ai titoli first-party di Sony che sbarcheranno su PC, vediamo tutti i dettagli a riguardo incluso il periodo d’uscita La decisione di Sony di iniziare a rilasciare le sue esclusive PlayStation first-party su PC è stata una sorpresa per larga parte della community, soprattutto nel contesto di come il colosso ha operato come publisher first party in passato. Horizon Zero Dawn è stato il primo gioco a fare il salto su personal computer, ma sebbene ci siano stati numerosi rapporti che affermavano che sarebbe stato il primo di molti giochi a farlo, non sono stati annunciati i port su PC di altri giochi PlayStation. Eppure, ora sembra proprio che anche Days Gone arriverà su PC con un uscita a breve. Vediamo tutti i dettagli al riguardo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 febbraio 2021)si unirà ai titoli first-party di Sony che sbarcheranno su PC, vediamo tutti i dettagli a riguardo incluso ilLa decisione di Sony di iniziare a rilasciare le sue esclusive PlayStation first-party su PC è stata una sorpresa per larga parte della community, soprattutto nel contesto di come il colosso ha operato come publisher first party in passato. Horizon Zero Dawn è stato il primoa fare il salto su personal computer, ma sebbene ci siano stati numerosi rapporti che affermavano che sarebbe stato il primo di molti giochi a farlo, non sono stati annunciati i port su PC di altri giochi PlayStation. Eppure, ora sembra proprio che anchesu PC con un uscita a breve. Vediamo tutti i dettagli al riguardo ...

