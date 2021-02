DayDreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni del 24 febbraio | gelo tra Can e Sanem

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 23 febbraio 2021) Terzo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca di Canale 5 con Cana Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda mercoledì 242021? Gli spoiler rivelano che Can deciderà di raggiungere suo padre per salutarlo. Ma quest’ultimo organizzerà un piano per far incontrare il figlio e. Il fotografo scoprirà tutto e fuggirà via. Per strada incontrerà la sua ex e tra i due i rapporti sono molto tesi e freddi. Can va a trovare il padre Aziz Ledi– Le Ali delin onda mercoledì 242021, rivelano che Can dopo aver avvisato il padre Aziz del suo arrivo a Istanbul ...