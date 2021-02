Daydreamer – le ali del sogno | anticipazioni 1 – 5 marzo 2021

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sono sempre più avvincenti ledi– le ali del. Da lunedì 1 a venerdì 5, assisteremo alla gioia di Aziz che si recherà a cena da Mevkibe e Nihat. Egli non sarà solo, ma verrà accompagnato dalla sua vecchia fiamma Mihriban.– le ali del: la proposta di Yigit è rifiutata da Sanem Sanem rifiuterà di recarsi a New York, con Yigit. La giovane non si è ancora ripresa, nè fisicamente e nemmeno mentalmente. Non sarà presente all’importante evento, proprio perchè ciò che è accaduto tra lei e Can l’ha scossa profondamente. Can, senza essere visto, ha ascoltato il dialogo tra Sanem e Yigit, deciderà di partire, ma, dopo avere letto alcune parti del romanzo di Sanem cambierà idea. Deren, per recarsi a piedi ...

tuttotv_info : #Daydreamer, le TRAME della prossima settimana (1-5 marzo) ?? Mercoledì 3 marzo anche in PRIMA SERATA… - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 1° al 5 marzo 2021 - CClub1989: Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.108.000 spettatori pari al 18.42% di share. #DayDreamer

Ledel Sogno, anticipazioni puntata oggi, 23 febbraioLedel Sogno torna in onda anche oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare della ...Anticipazioni- Ledel sogno, puntate straniere: Can non ama più Sanem Nelle puntate turche diil destino si accanirà su Can e Sanem. Proprio quando la coppia si ritroverà, e sarà sul ...Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem manterrà le distanze da Can, il quale saboterà la sua barca per evitare di andare via da Istanbul.La scrittrice confida alla sorella di essere rimasta molto delusa dal comportamento del suo ex fidanzato durante il loro incontro. Anche Can confida al fratello le sue emozioni.