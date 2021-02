Daydreamer anticipazioni turche | Can non riconosce Sanem

(Di martedì 23 febbraio 2021) Le puntatedell’amata serie– Le ali del sogno, con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, interpreti di Can estanno per mostrare un colpo di scena capovolgerà le sorti della love story tra i due protagonisti. Can infatti nonrà più la sua amata. Come è possibile? Un evento traumatico cancellerà con un colpo di spugna la loro storia. Cosa è accaduto? Can eerano di nuovo tornati insieme, più uniti che mai e decisi a lasciare il Paese per un viaggio alle Galapagos, la terra degli Albatros, animale simbolo del loro amore. Trame, il dolore diI genitori di, Mevkibe e Nihat, sono totalmente contrari al fatto che la figlia abbandoni la Turchia e dissentono anche su un ...

tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 1° al 5 marzo 2021 Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 1° al 5… - FrancaAlmonti : Daydreamer – le ali del sogno anticipazioni settimanali dal 22 al 26 Febbraio « Il Vicolo delle News… - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 22 febbraio: Sanem acquista la Fikri Harika - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 febbraio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e Daydreamer: anticipazioni oggi 22 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

La scrittrice confida alla sorella di essere rimasta molto delusa dal comportamento del suo ex fidanzato durante il loro incontro. Anche Can confida al fratello le sue emozioni.Le Ali del Sogno,puntata oggi, 23 febbraioLe Ali del Sogno torna in onda anche oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare della ...Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem manterrà le distanze da Can, il quale saboterà la sua barca per evitare di andare via da Istanbul.La scrittrice confida alla sorella di essere rimasta molto delusa dal comportamento del suo ex fidanzato durante il loro incontro. Anche Can confida al fratello le sue emozioni.