Daydreamer | anticipazioni | Nuovo scontro tra Can e Sanem Can lascia Sanem senza parole

(Di martedì 23 febbraio 2021): continuiamo? Molte cose devono ancora succedere, prima della fine della soap! Ecco cosa vedremo mercoledì 24 febbraio. Deren, Ceycey e Remide discutono di Can eDeren, Ceycey e Remide tornano dalla tenuta die il ragazzo ha una delle sue solite crisi di nervi, dopo ciò che è successo. Infastidisce sia la giovane che l’anziana signora. Deren, per smorzare la tensione, inizia a parlare dell’Aydin e di Can, chiedendo se, dopo essersi rivisti grazie a loro, i due ex fidanzati potrebbero anche arrivare ad uccidersi a vicenda! Ceycey sembra sicuro ed osserva cheè cambiata dopo la partenza di Can: è come se avesse perso qualcosa, è diventata aggressiva. Remide interviene, affermando di conoscere molto bene il ...

infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni dall’1 al 5 marzo 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 23 febbraio 2021: la trappola di Aziz - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 23 febbraio 2021 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni turche: Can non è più innamorato di Sanem - infoitcultura : Beautiful, Una vita e Daydreamer: anticipazioni oggi 23 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

: La soap andrà in onda il 2 marzo 2021 Purtroppo ci sarà da aspettare e il futuro serale disarà ancora vittima di tira e molla . I match di Champions League ci ...: Leyla contro Can Giunti a casa di Sanem , Emre parla a lungo con il fratello maggiore. Il fotografo è furioso per la reazione distaccata della sua ex fidanzata e non sa come ...Daydreamer, anticipazioni: continuiamo? Molte cose devono ancora succedere, prima della fine della soap! Ecco cosa vedremo mercoledì 24 febbraio. Deren, Ceycey e Remide discutono di Can e Sanem Deren, ...Cosa succederà negli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno in onda mercoledì 24 febbraio su Canale 5? Qui sopra una piccola anticipazione. DayDreamer - Le ali del sogno, l'an ...