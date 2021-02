Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò, tradimento al GF Vip. E dopo la puntata la verità su quel gesto (Di martedì 23 febbraio 2021) Una puntata di grandi rivelazioni e colpi di scena la 42esima del GF Vip. puntata che sin dal principio ha visto Dayane Mello grande protagonista. Si è finalmente chiarita con Rosalinda Cannavò, rivelando per la prima volta di amarla davvero. dopo tanti litigi e musi lunghi, dunque, finalmente la verità: “È nato un amore tra noi due ma non è sbocciato per paura – ha raccontato Dayane – Tra noi era amore non amicizia… è una cosa bella ma non me la sento”. E poi, incalzata da Signorini: “Io penso che per un momento quello che ho provato per lei è stato un amore vero, non gliel’ho detto prima, ho provato solo una volta con un’altra donna, ma non è sbocciato e non siamo andate oltre. Non avevo pensato ad una storia d’amore ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Unadi grandi rivelazioni e colpi di scena la 42esima del GF Vip.che sin dal principio ha vistogrande protagonista. Si è finalmente chiarita con, rivelando per la prima volta di amarla davvero.tanti litigi e musi lunghi, dunque, finalmente la: “È nato un amore tra noi due ma non è sbocciato per paura – ha raccontato– Tra noi era amore non amicizia… è una cosa bella ma non me la sento”. E poi, incalzata da Signorini: “Io penso che per un momentolo che ho provato per lei è stato un amore vero, non gliel’ho detto prima, ho provato solo una volta con un’altra donna, ma non è sbocciato e non siamo andate oltre. Non avevo pensato ad una storia d’amore ...

