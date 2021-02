Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò | tradimento al GF | dopo la puntata fuori gli altarini

(Di martedì 23 febbraio 2021): coppia altalenante del Grande Fratello Vip 5, il duo formato dall’attrice sicula e dalla modella brasiliana non smette di stupire. Protagoniste di una forte amicizia – o forse più – prima, ‘nemiche giurate’ poi, le concorrenti del reality di Cinecittà non risparmiano colpi di scena. L’ultimo? Solo poche ore fa in occasione della diretta di Canale 5. Affermazioni importanti e gesti loquaci: la modella brasiliana ha saputo davvero come catalizzare l’attenzione. Leggi anche >> Eliminazione sofferta al GF Vip 5: l’ultimo colpo di scena del reality: prima la dichiarazione, poi… Alla rivelazione sul sentimento provato nei confronti dell’ex Adua delle fiction, è seguito inaspettato il ...

Tommaso Zorzi dopo la puntata serale del GF Vip si scaglia contro. Non crede al coming out della brasiliana andato in scena poche ore prima, quando la 31enne ha ammesso di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò , spiegando così la sua gelosia e l'...Leggi anchetradisce Rosalinda Cannavò e la manda al televoto "Non parlare al passato perché per noi è la stessa cosa. Non mi nascondo dietro un dito. È vero che io ho avuto delle ...«Ma di blocco delle retrocessioni per tutelare gli investimenti - sbotta Atripaldi - si parla solo in A». Video: Dayane Mello: "Non cambierei nulla" (Mediaset) Metti mi piace su Facebook per vedere ...Tutti contro Dayane Mello, per la sua scelta sulle nomination nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si scagliano contro Dayane, criticando l ...