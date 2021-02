Dalla Russia ridicolizzano Miranchuk: “Lui all’Atalanta? Come far sesso, media bassa” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Cosa hanno in comune far sesso e Miranchuk all’Atalanta? In media circa 7-8 minuti di piacere, media rigorosamente bassa“. Queste sono le controverse dichiarazioni di Shamil Gazizov, direttore generale dello Spartak Mosca, riferite ad Alexej Miranchuk. Il dirigente del prestigioso club russo ha criticato duramente il centrocampista in forza all’Atalanta, evidenziandone lo scarso impiego in campo, sebbene Miranchuk abbia partecipato a 14 partite in nerazzurro, siglando 4 reti. Gazizov ha espresso la propria opinione, tramite la battuta ironica sopra riportata, Come ospite del programma Comment Show. L’esperienza di Miranchuk all’Atalanta sembrerebbe percepita Come ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “Cosa hanno in comune far? Incirca 7-8 minuti di piacere,rigorosamente“. Queste sono le controverse dichiarazioni di Shamil Gazizov, direttore generale dello Spartak Mosca, riferite ad Alexej. Il dirigente del prestigioso club russo ha criticato duramente il centrocampista in forza, evidenziandone lo scarso impiego in campo, sebbeneabbia partecipato a 14 partite in nerazzurro, siglando 4 reti. Gazizov ha espresso la propria opinione, tramite la battuta ironica sopra riportata,ospite del programma Comment Show. L’esperienza disembrerebbe percepita...

