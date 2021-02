Dal Triduo dei Morti alle emozioni di Mengoni | gli eventi per l’anniversario

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 febbraio 2021) A un anno dall’inizio della pandemia la Bergamasca ricorda chi ha perso la vita a causa del Coronavirus. Nei giorni a ridosso della data-simbolo del 23 febbraio 2020, il giorno in cui sono stati identificati i primi due casi di Covid in provincia di Bergamo, in diversi paesi vengono proposti momenti di ricordo, raccoglimento e preghiera per commemorare le vittime. A Nembro, che insieme ad Alzano Lombardo ha sofferto in modo particolare nella fase iniziale dell’epidemia, è stato roganizzato ildei, con un programma ricco di funzioni. Le celebrazioni hanno preso il via venerdì 19 febbraio nella parrocchia di San Martino Vescovo e si sono concluse domenica 21. Questo appuntamento, che ha una lunga storiasporigini veniva celebrato nel mese di maggio e successivamente è stato ...