Dal caso Navalny al 5G cinese, cosa (non) torna fra Biden e l'Ue (Di martedì 23 febbraio 2021) Quanto durerà la luna di miele fra l'Ue di Angela Merkel ed Emmanuel Macron e gli Stati Uniti di Joe Biden? È una domanda che iniziano a porsi gli addetti ai lavori da una sponda all'altra dell'Atlantico. L'orchestra delle cancellerie europee ha suonato all'unisono un inno festante all'arrivo del nuovo presidente americano dopo quattro anni di montagne russe con Donald Trump. Man mano che si scende nei dettagli dell'agenda diplomatica condivisa, tuttavia, comincia a sentirsi qualche nota stonata. Un report di un gruppo di esperti della Harvard Kennedy School (Hks) e del German Council on Foreign Relations (Dgap) presentato lunedì durante un evento dello Iai (Istituto affari internazionali), "Stronger together. A Plan to Revitalize Transatlantic Power", traccia una prima road-map. Un "new deal" per le relazioni transatlantiche che parte dalla ...

