Daft Punk | l' epilogo del duo più cinematico degli ultimi 25 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) Con un video emozionante ihanno annunciato il loro scioglimento: ripercorriamo la loro carriera con le immagini, dai video con Spike Jonze e Michel Gondry ai film Interstella 5555 e Tron Legacy. Uno come Paolo Sorrentino, che di immagini se ne intende, aveva colto l'importanza dei. Nel primo episodio di The Young Pope aveva fatto dire al suo Papa, Lenny Belardo, che voleva essere come i: non apparire per creare mistero. Isi sono sciolti ufficialmente ieri, 22 febbraio 2021. È finita una storia, quella di Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo. E il duo non poteva che salutare il pubblico con un mini film, intitolato Epilogue. Sin dai suoi esordi, infatti, la band francese ha accompagnato la sua musica - ...