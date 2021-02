Daft Punk e il video “Epilogue”. Il singolare addio alla scena musicale (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo 28 anni i Daft Punk salutano in maniera “singolare” i fan e la scena musicale. In un video la fine della loro carriera insieme I due dj francesi Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo nel nome d’arte “Daft Punk” si erano riuniti per la prima volta nel 1993 dando vita all’album “Darlin‘” che testimoniava il carattere “rock” della band. Successivamente nel 1994 la band portò sulla scena musicale il singolo “The New Wave” realizzato con drum machine e sintetizzatori e confermò l’interesse dei due artisti per il palcoscenico della musica tecno ed elettronica. Il nome della band dagli elmetti metallici nasce da una definizione di un giornalista inglese che definì la loro musica “Daft ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Dopo 28 anni isalutano in maniera “” i fan e la. In unla fine della loro carriera insieme I due dj francesi Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo nel nome d’arte “” si erano riuniti per la prima volta nel 1993 dando vita all’album “Darlin‘” che testimoniava il carattere “rock” della band. Successivamente nel 1994 la band portò sullail singolo “The New Wave” realizzato con drum machine e sintetizzatori e confermò l’interesse dei due artisti per il palcoscenico della musica tecno ed elettronica. Il nome della band dagli elmetti metallici nasce da una definizione di un giornalista inglese che definì la loro musica “...

