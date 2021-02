Da Sanremo a Brescia | zone rosse e nuove regole anti Covid

(Di martedì 23 febbraio 2021) «Atmosfera meravigliosa, sembra Marte». È una battuta di Fiorello, appena arrivato a Sanremo, a riassumere il clima nella città ligure pronto a ospitare il Festival, un Festival che accoglie in zona rossa. Non è un blocco totale, ma una serie di limitazioni per il distretto di Sanremo e Ventimiglia volute dalla regione Liguria «per evitare che la zona di confine possa traghettare l’ondata del virus dalla Francia all’Italia».

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Brescia

racconterà una storia di successi fatti anche di rigore e disciplina. 'A poco più di 20 ... Nata anel 1998, bellezza eterea, Vittoria Ceretti ha iniziato la sua carriera da ...... da mercoledì e fino al 5 marzo saranno in rosso Ventimiglia,e i comuni limitrofi in ... Ee Napoli potrebbero andare in lockdown nelle prossime ore. Il governo Dragji dovrà inoltre ...Aumentano le zone rosse locali, anche a Sanremo «Atmosfera meravigliosa ... Potrebbe davvero diventare zona rossa invece la provincia di Brescia, come già sono quella di Bolzano e gran parte ...Naomi Campbell non va al Festival di Sanremo per paura del Covid: la giovane top model Vittoria Ceretti prende il suo posto all'Ariston.