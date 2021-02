Da Cig Covid a bonus vacanze: le misure del Milleproroghe (Di martedì 23 febbraio 2021) Il decreto Milleproroghe ha iniziato il suo iter parlamentare. Dopo il via libera alla Camera, si passa ora al Senato. Recovery fund e ampliamento MEF Tra le misure approvate c’è anche l’ampliamento della squadra al MEF per attuare il Recovery Plan: saranno 30 e non più 20 le assunzioni ad hoc anche se saranno inseriti criteri più stringenti per il concorso oltre alla possibilità di chiamare fino a 10 dipendenti delle altre amministrazioni per l’apposita unità di missione creata alla Ragioneria generale dello Stato. Domanda Cassa integrazione Covid al 31 marzo In tema di Cassa Integrazione Covid, le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento che sposta al 31 marzo “i termini di decadenza per l’invio delle domande di integrazione salariale collegati all’emergenza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) Il decretoha iniziato il suo iter parlamentare. Dopo il via libera alla Camera, si passa ora al Senato. Recovery fund e ampliamento MEF Tra leapprovate c’è anche l’ampliamento della squadra al MEF per attuare il Recovery Plan: saranno 30 e non più 20 le assunzioni ad hoc anche se saranno inseriti criteri più stringenti per il concorso oltre alla possibilità di chiamare fino a 10 dipendenti delle altre amministrazioni per l’apposita unità di missione creata alla Ragioneria generale dello Stato. Domanda Cassa integrazioneal 31 marzo In tema di Cassa Integrazione, le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato un emendamento che sposta al 31 marzo “i termini di decadenza per l’invio delle domande di integrazione salariale collegati all’emergenza ...

infoitinterno : Milleproroghe, dagli esami all’università alle richieste di Cig Covid: come cambiano le scadenze - avatar1dory : RT @sole24ore: Milleproroghe, dagli esami all’università alle richieste di Cig Covid: come cambiano le scadenze - sole24ore : Milleproroghe, dagli esami all’università alle richieste di Cig Covid: come cambiano le scadenze… - infoitinterno : Dalla Cig covid al blocco sfratti, le novità del Milleproroghe - infoitinterno : Milleproroghe 2021: bonus vacanze, cig Covid e sfratti. Le novità -