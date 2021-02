Cristiano Ronaldo | che paura! Trasporto in ospedale col jet privato

romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Bentancur ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Kulu… - UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di @WMckennie ??La #Juventus stende 3-0 il #Crotone e risale al 3° pos… - forumJuventus : ????GOOOOOLL!! Ancora Cristiano Ronaldo ancora di testa #juvecrotone 2-0 - AleGobbo87 : RT @faberskj: Ricordiamo che per il clœb Ibra di testa è più forte del Re del calcio Signor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. - Le_Syndicat_225 : RT @BuzzmatikH: Cristiano Ronaldo Bisous là-bas ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Una notizia che da qualche ora si è diffusa con prepotenza, e che ha lasciato i fan dell'amatissimo calciatore, scossi. Infatti, a parlare è Georgina Rodriguez , che alla rivista InStyle Spagna, ha riferito di aver vissuto un periodo particolare a causa di un incidente che ha visto ...Trascinatore della Juventus è stato per l'ennesima volta, che ha realizzato due gol del 3 a 0 finale con cui la squadra di Pirlo ha sconfitto i calabresi. Negli ultimi giorni tanti ...Paura per Cristiano Ronaldo oggi, che usa il proprio jet privato per portare in ospedale il suo amico speciale: tanta preoccupazione ...Robert Lewandowski ha aperto le marcature per il Bayern Monaco nel match di Champions League in corso contro la Lazio che i bavaresi stanno conducendo per 2 a 0. Il gol segnato da Lewandowski al nono ...