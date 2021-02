Covid: Zingaretti, 'produrre vaccini in Italia, strada presa da governo una svolta' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) - Sui vaccini anti Covid "la strada è attivarsi, anche attraverso indennizzi, ad aiutare l'industria farmaceutica Italiana per produrre nei nostri siti il vaccino, sarebbe una svolta. Nel Lazio produrremo il vaccino Italiano, il Lazio ha finanziato la ricerca scientifica. Questa strada, che il governo con Giorgetti ha iniziato a intraprendere, credo sia e possa essere una svolta". Lo ha detto Nicola Zingaretti a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) - Suianti"laè attivarsi, anche attraverso indennizzi, ad aiutare l'industria farmaceuticana pernei nostri siti il vaccino, sarebbe una. Nel Laziomo il vaccinono, il Lazio ha finanziato la ricerca scientifica. Questa, che ilcon Giorgetti ha iniziato a intraprendere, credo sia e possa essere una". Lo ha detto Nicolaa radio Immagina.

