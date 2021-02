Covid Veneto | Zaia | Oggi aumento ricoveri | preoccupa

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - L'deiperin, secondo quanto riportato nel bollettino di, è "un dato da guardare con attenzione e che ci, perché è il primo giorno di risalita". Lo ha detto il presidente della Regione, Luca, nel consueto punto stampa sull'emergenza Coronavirus. "In queste ore il bollettino sta iniziando a dare dei segnali. Quando vedi che comincia a muoversi il ricovero e supera le dimissioni giornaliere vuol dire che il trend si sta riaccentuando. Non voglio fare il catastrofista, ma di certo non possiamo abbassare la guardia", ha ribadito, ricordando che "ho sempre detto che il virus non è scomparso" e per questo "continuo a fare appello ai cittadini". "Ho visto le notizie che arrivano da Brescia, ...

"Ho visto le notizie che arrivano da Brescia, il virus non conosce confini e chiediamo l'aiuto di tutti in questo momento non facile", è l'appello del governatore... promettendo al contempo di far trovare ai turisti isole e coste- free. Il ministro del ... la causa del passaporto vaccinale è stata adottata soprattutto dalla Lega, con il presidente del...(Adnkronos) - L'aumento dei ricoveri per Covid in Veneto, secondo quanto riportato nel bollettino di oggi, è "un dato da guardare con attenzione e che ci preoccupa, perché è il primo giorno di risalit ...La presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze è intervenuta per commentare il bilancio demografico 2020.