Covid Veneto, oggi 1.062 contagi: bollettino 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.062 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 23 febbraio, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 21 morti, un dato che porta a 9.742 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 37.811 tamponi, con un'incidenza del 2,81%. E' di 328.078 il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza. Attualmente le persone positive sono 22.297, compresi 1.394 pazienti ricoverati in ospedale: 1.255 in area non critica (+46 rispetto a ieri) e 139 (+3) in terapia intensiva. Riguardo l'aumento dei pazienti ricoverati, Zaia ha sottolineato che è "un dato da guardare con attenzione e che ci preoccupa, perché è il primo giorno di risalita". "In queste ore il bollettino sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.062 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 23, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 21 morti, un dato che porta a 9.742 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 37.811 tamponi, con un'incidenza del 2,81%. E' di 328.078 il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza. Attualmente le persone positive sono 22.297, compresi 1.394 pazienti ricoverati in ospedale: 1.255 in area non critica (+46 rispetto a ieri) e 139 (+3) in terapia intensiva. Riguardo l'aumento dei pazienti ricoverati, Zaia ha sottolineato che è "un dato da guardare con attenzione e che ci preoccupa, perché è il primo giorno di risalita". "In queste ore ilsta ...

