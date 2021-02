Covid Valle d’Aosta, 4 contagi e 1 morto: bollettino 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Un nuovo decesso e quattro nuovi casi di contagio da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 23 febbraio, secondo bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio pandemia i pazienti positivi al Coronavirus sono 7.982, i positivi attuali sono 136, meno 10 rispetto a ieri, di cui 6 ricoverati in ospedale e 130 in isolamento domiciliare. Ad oggi non risultano pazienti in terapia intensiva. I guariti sono 7.431, + 13 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 76105, +333, di cui 2.954 processati con test antigenico rapido. Il totale complessivo dei decessi è oggi 415. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) Un nuovo decesso e quattro nuovi casi dio da coronavirus inoggi, 23, secondodi aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio pandemia i pazienti positivi al Coronavirus sono 7.982, i positivi attuali sono 136, meno 10 rispetto a ieri, di cui 6 ricoverati in ospedale e 130 in isolamento domiciliare. Ad oggi non risultano pazienti in terapia intensiva. I guariti sono 7.431, + 13 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 76105, +333, di cui 2.954 processati con test antigenico rapido. Il totale complessivo dei decessi è oggi 415. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

