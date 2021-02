Covid | Toti | Ventimiglia e Sanremo in fascia rossa fino al 5 marzo

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 23 febbraio 2021)zona– Solonitizie24Il Festival diè alle porte e la paura per il governatore della Liguria, Giovanni, è quello che la città possa diventare un luogo di assembramento nonostante le misure messe in atto dalla macchina organizzativa della manifestazione musicale. A rendere tutto più difficile anche l’incremento dei contagi, motivo per cui ecco che arriva la decisione del governatoredi chiudere in zonagià dal 25 febbraio 2021 le città di. A una settimana dall’avvio della settantunesima edizione del Festival diarriva il provvedimento del governatore della Liguria, una decisione importante presa per la decisione poco prima dall’avvio della manifestazione dedicata alla ...